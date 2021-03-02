Рим, , 21:02 — REGNUM Новому премьер-министру Италии Марио Драги доверяют 66% граждан страны, таковы данные исследования Demopolis, опубликованные во вторник, 2 марта.

Это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Отмечается, что уровень поддержки Драги в конце февраля 2021 года (сразу после утверждения) был на 8% ниже.

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, в феврале 2021 года получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий вошли в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте прошло 18 февраля.