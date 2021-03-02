Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Не менее 15 человек стали жертвами столкновения нескольких автомобилей в южной части штата Калифорния, сообщает 2 марта телеканал CNN со ссылкой на дорожно-патрульную службу штата.

ДТП случилось в округе Империал примерно в 20 км от мексиканской границы.

По предварительным данным, на дороге столкнулись несколько автомашин, в том числе грузовик, оборудованный буровой установкой.

На данный момент известно о гибели 15 человек, но полиция и медики не исключают увеличения количества жертв.

Причины ДТП пока не выяснены.

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