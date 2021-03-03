Москва, , 00:56 — REGNUM Заявление пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джон Кирби о том, что Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 2 марта в социальной сети Facebook.

«Так война в Украине никогда не закончится», — считает Виктор П.

Некоторые комментаторы предположили, что выделенная сумма может не дойти то украинских военных. Люди считают, что помощь может стать частью финансовой аферы.

«Да ради бога, всё равно большая часть средств не дойдет до адресата», — поделилась своим мнением Людмила И.

Часть людей отметила, что военная помощь для Украины выглядит нелепой в то время, как в стране полным ходом идёт социально-экономический кризис.

«Украинцам за ЖКХ платить нечем, а эти «друзья «им деньги на войну дают, дурдом!», — пишет Галина Т.

Нашлись и те, кто усмотрел в американской помощи интересы самих США, которые за счёт выделенных денег собираются продать Украине свою старую технику.

«И эти денежки вернуться назад в Америку, когда Украина купит у США уже устаревшее оружие и ракеты! И кто богатеет?», — задаётся вопросом Alla K.

Напомним, 1 марта пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил о том, что Пентагон предоставит Украине военную помощь на 125 миллионов долларов.