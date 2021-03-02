Москва, 3 марта, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, призванный увеличить размер пенсий по старости, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

ИА REGNUM

Предлагается произвести перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии, отметил Нилов в ТГ-канале.

Если законопроект найдет поддержку, то коэффициент составит 10 баллов, или 6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления.

Парламентарии обратили внимание на то, что действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии.

С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек.

По данным ПФР, в 2021 году будет осуществлен перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии для 12 млн человек. Расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 млрд рублей, подсчитали парламентарии.