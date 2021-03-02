Рим, , 20:59 — REGNUM 39% граждан Италии поддерживают введение в стране жесткого карантина, таковы данные исследования EMG, опубликованные во вторник, 2 марта.

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Отмечается, что еще в конце февраля 2021 года этот показатель составлял лишь 32%.

Обеспокоенность появлением и распространением в Италии новых штаммов коронавируса подтверждают 81% граждан (неделей ранее — 80%).

По данным на 2 марта, в Италии умерли 98 288 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 343 (днем ранее — на 246). Число подтвержденных носителей выросло на 17 083 (днем ранее — на 13 114). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 955 434 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 430 996 человек — на 6663 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 424 677 человек (за день этот показатель вырос на 22 988), что составляет 2,37% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.