Мадрид, , 20:56 — REGNUM Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможности перехода форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в мадридский «Реал» в ближайшее трансферное окно.

«Холанду или Мбаппе будет сложно перейти в клуб из Ла Лиги. Только одна команда может подписать Мбаппе. Один или два клуба могут претендовать на Холанда.

У Мбаппе остался год по контракту с «ПСЖ»,"Реал» подождет», — приводит слова Тебаса портал Marca.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 23 матча в рамках чемпионата Франции и отличился 24 (18+6) очками по системе «гол+пас». Холланд в 18 матчах Бундеслиги забил 17 голов и отдал 4 передачи.