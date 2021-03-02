Салехард, 2 марта, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Салехарде установили 10 контейнеров для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок в общественных местах и крупных микрорайонах города. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Экобокс в Салехарде

На Ямале продолжается большая кампания общественного движения «Зелёная Арктика» по сбору вторсырья и его отправки на переработку. За девять месяцев реализации проекта салехардцы собрали почти 700 кг отходов, в акции приняли участие около 250 человек.

Пресс-служба губернатора ЯНАО В столице Ямала появились 10 экобоксов

Отходами из пластика и алюминия занимается в столице Ямала компания «Люминофор». «Ближе к лету планируем оборудовать в Салехарде еще 40 площадок. Главное сейчас — сформировать среди горожан культуру раздельного сбора», — поделился планами руководитель предприятия Андрей Рыбалов.

Ранее 21 контейнер по раздельному сбору мусора был установлен в ямальском городе Лабытнанги. В муниципалитете оборудован склад для хранения отходов. За два года собрано более 10 тонн пластика. В городе Губкинском по инициативе горожан в 2020 году установили 10 экобоксов для сбора ртутных ламп и батареек. В Пуровском районе экоактивисты недавно сдали тонну пластика, макулатуры и батареек.