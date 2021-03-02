Рим, , 20:51 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 2 марта, в Италии умерли 98 288 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 343 (днем ранее — на 246), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 17 083 (днем ранее — на 13 114).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 955 434 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 430 996 человек — на 6663 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 424 677 человек (за день этот показатель вырос на 22 988), что составляет 2,37% населения Италии.