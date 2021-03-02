Манаус, Бразилия, , 20:59 — REGNUM Бразильский штамм коронавируса передаётся быстрее, чем предшествующие мутации COVID-19 и может обманывать уже выработавшийся у некоторых иммунитет. Об этом 2 марта пишет BBC.

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В Манауcе, Бразилия, зимой была выявлена вспышка заражений бразильским штаммом коронавируса. Проведя ряд исследований в данном регионе, ученые пришли к выводу, что новый штамм P.1 в два раза более заразный, чем другие мутации.

Исследование выявило, что шанс заражения штаммом P.1 составляет от 25% до 60%.

Напомним, что бразильский штамм P.1 появился предположительно в Бразилии в ноябре, быстро распространился и привел к большому числу заражений.

Многие задаются вопросом, насколько эффективна нынешняя вакцина против данного штамма. Точного ответа на этот вопрос нет, но на данный момент уже ведется работа по корректировке вакцин, чтобы они могли обеспечивать защиту от новых мутаций COVID-19.