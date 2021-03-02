Ямусукро, , 20:44 — REGNUM В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане, в котором выявляется 95% случаев заражения в стране, началась вакцинация населения. Об этом 2 марта сообщает Le Monde.

Первым ивуарийцем, который получил инъекцию, стал генеральный секретарь президента 65-летний Патрик Аши. По его словам, сделать прививку — «патриотическое дело» и вакцинация — «это надежда вернуться к нормальной жизни в следующем месяце».

Министр здравоохранения Эжэн Ака Ауэлэ рассказала, что первая фаза вакцинации будет проходить в Абиджане и к прилегающих к нему районам, которые являются «эпицентром эпидемии в стране с 95 процентами от положительных результатов тестов».

В Кот-Д'Ивуаре вакцинация будет проводиться в несколько этапов. Вакцины AstraZeneca были привезены в страну 26 февраля в количестве 504 000 доз. В первую очередь будет привит, персонал, который работает с больными, волонтеры старше 18 лет, учителя, правоохранительные органы, люди работающие в общественных секторах. Затем начнут прививать людей старше 50 лет, хронических больных и международных путешественников.

После Ганы Кот-Д'Ивуар является второй страной, получившей бесплатные вакцины против коронавируса благодаря системе COVAX, задачей которой является предоставление вакцин нуждающимся странам. С начала эпидемии в стране умерло около 200 человек из-за осложнений COVID-19.