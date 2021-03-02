Миддлбери, , 20:44 — REGNUM Фотографии с полигона в Йондоктоне в окрестностях города Кусон (Северная Корея) американцам удалось заснять через спутник, передаёт 2 марта CNN.

Как заявил профессор Миддлберийского института Джеффри Льюис, на фотографиях с Йондоктона, которые получила 11 февраля американская компания Maxar Technologies, заснята постройка 2021 года.

Эта постройка, по мнению экспертов, сделана над ядерным объектом, чтобы скрыть его от посторонних глаз. За ней скрываются входы в подземные туннели, по которым можно попасть в хранилища ядерного оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Международный институт стратегических исследований заявил о наличии у Северной Кореи как минимум восьми межконтинентальных баллистических ракет.

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