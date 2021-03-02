Бишкек, , 20:39 — REGNUM Правительства России и Киргизии договорились об увеличении количества бесплатных квот на обучение киргизстанских студентов в российских вузах. Об этом стало известно в ходе встречи первого вице-премьер-министра Киргизии Артема Новикова с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком.

Также официальная Москва пообещала направить в республику еще больше педагогов по программе «Российский учитель за рубежом».

Высокопоставленные чиновники обсудили возможность участия Киргизии в российской программе «Путешествий без COVID», договорившись о том, что российские специалисты проверят киргизские медлаборатории на соответствие требованиям Роспотребнадзора.

Ожидается, что если проверка пройдет успешно, то это позволит отменить необходимость получения основания для въезда киргизстанцев на территорию России в условиях пандемии коронавируса.

Читайте также: В Киргизии митингуют студенты — требуют снизить стоимость контракта