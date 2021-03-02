Пекин, , 20:35 — REGNUM Основатель компании Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма лишился статуса богатейшего человека Кита и даже не попал в тройку лидеров, сообщает 2 марта шанхайский исследовательский институт Hurun, составивший рейтинг China Rich List.

На начало 2021 года в Китае насчитывалось 1058 миллиардеров. Стоит отметить, что по рейтингу Hurun число миллиардеров по всему миру достигло 3228 человек.

На данный момент Джек Ма опустился на четвертое место рейтинга China Rich List. При этом состояние Ма и его семьи за 2020 год умножилось на 22%, до $55,6 млрд.

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