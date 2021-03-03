Москва, , 07:20 — REGNUM Для пользователей туристического сервиса Russpass теперь доступны три новых функции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, теперь на платформе можно произвести авторизацию через аккаунты в социальных сетях, а также спланировать сложные маршруты, покупая билеты сразу на несколько видов транспорта. Кроме того, в Russpass загрузили специальную карту России, на которой отмечены достопримечательности.

«Во-первых, появилась опция составления комбинированных маршрутов. То есть туристы могут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция — интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны. Третье обновление — авторизация на Russpass через соцсети и популярные онлайн-сервисы», — сообщила Сергунина.

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