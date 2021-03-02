Нью-Йорк, США, , 20:33 — REGNUM В производстве потокового сервиса Netflix находится триллер Hypnotic. Об этом 2 марта сообщает журнал Variety.

Название картины можно перевести как «Гипнотический». В ней снимутся Кейт Сигел («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай»), Джейсон О’Мара («Терра Нова», «Очень опасная штучка») и Дьюли Хилл («Ясновидец»). Сюжет фильма расскажет о том, как стремящаяся к самосовершенствованию молодая женщина обращается за помощью к известному гипнотизёру. В какой-то момент она сталкивается с ужасающими последствиями сеансов.

В качестве режиссёров проекта выступят Мэтт Энджел и Сьюзан Кут, ранее снявшие фильм ужасов «Дом на продажу» (The Open House). Они также напишут сценарий совместно с Ричардом Д'овидио («Тревожный вызов»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix заплатил $18 млн за право показа в США фильма «Ледяная дорога». Главную роль в этой картине исполнит Лиам Нисон.

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