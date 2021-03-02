Ростов-на-Дону, , 20:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из школ. Женщину заподозрили в хищении порядка 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 2 марта.

Как полагают следователи, в течение трёх лет — с февраля 2015 года по март 2018 года, бухгалтер, обладая информацией о размере зарплаты педагогов и собственной, необоснованно начислила на подконтрольные себе счета более 1,9 млн рублей. Тем самым был причинён ущерб городскому управлению образования.

В отношении бухгалтера также возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.