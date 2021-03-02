Белград, , 20:25 — REGNUM Депутат от правящей Сербской прогрессивной партии Небойша Бакарец во время своего выступления в парламенте 2 марта призвал спецслужбы страны брать пример с российской ФСБ и «ликвидировать» политических оппонентов президента Александра Вучича.

Бакарец заявил о том, что существует заговор против президента Вучича, и в этом заговоре участвуют бывший глава БИА (сербская спецслужба — ИА REGNUM) Саша Вукадинович и оппозиционный лидер Драган Джилас. По словам депутата, это доказывает фотография встречи Вукадиновича и Джиласа в итальянском городе Триест.

«Что это может быть, если не планирование заговора? То, что сделал бывший глава БИА, крайне непрофессионально и недопустимо в разведывательных кругах. Представьте только, если бы бывший глава Федеральной службы безопасности встретился с Алексеем Навальным. Знаете, как это решают в России? Таким образом, что тебя просто не будет», — цитирует телеканал Н1 слова сербского депутата.

Бакарец считает, что целью заговора против Вучича является защита интересов отдельных лидеров оппозиции и некоторых представителей действующих властей.

Напомним, что Драган Джилас в настоящее время является лидером Партии свободы и справедливости. В прошлом он был членом Демократической партии. С 2008 по 2013 год Джилас занимал должность мэра Белграда. В 2008 году на должность мэра Белграда претендовал и действующий президент Александр Вучич.