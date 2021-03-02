Питтсбург, США, , 20:24 — REGNUM Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби пропустит ближайший матч своей команды против «Филадельфии» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Согласно информации пресс-службы «пингвинов», канадский форвард был включен в медицинский протокол по коронавирусу.

По этой причине он пропустит следующий матч «Питтсбурга» и сегодня не смог принять участие в утренней раскатке, подтвердил главный тренер команды Майк Салливан.

В текущем сезоне Сидни Кросби провел 20 матчей в регулярном чемпионате и отличился 18 (7+11) очками по системе «гол+пас».