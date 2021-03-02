Киев, , 20:23 — REGNUM Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь 2021 года сведен с профицитом в 260 млн долларов, сообщил 2 марта национальный банк страны.

Регулятор напоминает, что в январе 2020 года дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины составил 32 млн.

Нацбанк уточняет, что в январе-2021 дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос в 1,5 раза — со 155 млн долларов до 230 млн долларов, но при этом профицит внешней торговли услугами вырос сразу в 4 раза — со 123 млн долларов до 490 млн долларов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, итоговый баланс внешней торговли товарами и услугамиУкраины за 2020 год был сведен с дефицитом 1,7 млрд долларов, в 2019 году дефицит составил 12,5 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас более 14 тысяч украинских предприятий экспортируют продукцию в страны ЕС, и ЕС составляет 41% в структуре внешней торговли, являясь наибольшим торговым партнером Украины.