Красногорск, , 21:35 — REGNUM В январе 2021 года Подмосковье заняло первое место по объёмам производства сыра среди регионов России. Об этом 2 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, Подмосковье вышло на лидирующую в России позицию не только за счёт создания новых производственных мощностей, но и благодаря модернизации уже действующих.

«С начала года в Подмосковье производство сыра выросло на 23,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 5,37 тысячи тонн. Алтайский край произвел за январь 5,09 тысячи тонн. Таким образом мы стали первыми по производству сыра в России», — сказал Воскресенский.

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