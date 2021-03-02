Москва, , 20:21 — REGNUM Понижение температуры воздуха, сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве в ночь на среду, 3 марта. Экстренное предупреждение об этом распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 до 9:00 в Москве ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду, переход температуры через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали граждан при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

В департаменте транспорта Москвы также призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковать машины под деревьями.