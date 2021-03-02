Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Создатели будущей кооперативной игры Aliens: Fireteam по вселенной «Чужих» дали понять, что в ней не будет микротранзакций. Об этом 2 марта сообщает портал Screen Rant.

Глава Cold Iron Studios Крейг Зинкевич, в частности, сказал, что в игре будет присутствовать некая модель монетизации, однако она не будет основана на лутбоксах (игроки покупают наборы случайных предметов, не зная, что находится внутри «чёрного ящика») или микротранзакциях. К сожалению, пока разработчики не рассказали о том, как они будут зарабатывать деньги на геймерах.

Ранее Cold Iron Studios выложила в сеть первый трейлер Aliens: Fireteam. Игра будет выполнена в жанре кооперативного шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия), который предложит геймерам сражаться с ордами ксеноморфов. Выход игры запланирован на лето 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован первый трейлер игры Aliens: Fireteam