Салехард, , 20:15 — REGNUM В Салехарде открылся детский сад «Морошка» на 240 мест с кабинетом робототехники, мультистудией, музыкальным и спортивным залом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Одна из групп научного детского сада Пресс-служба губернатора ЯНАО

В «Морошке» предусмотрено 10 групп, из них две ясельные по 20 мест. Занятия здесь направлены на развитие интеллектуальных способностей юных ямальцев. Дети будут изучать естественные науки, технологию, математику и даже инженерию. Помимо мультистудии «Я познаю мир», кабинета робототехники, оборудован кабинет для опытно-исследовательской деятельности.

Детский сад «Морошка» в Салехарде Пресс-служба губернатора ЯНАО

Детский сад «Морошка» стал вторым дошкольным учреждением открытым в 2021 году в Салехарде. В феврале был открыт детсад «Оленёнок» также на 240 мест. В марте откроется ещё один детский сад — «Северное сияние». На Ямале в 2020—2021 годах будет построено 22 дошкольных учреждения в рамках реализации нацпроекта «Демография».