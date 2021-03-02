Валенсия, Испания, , 20:13 — REGNUM «Валенсия» может в ближайшее время обзавестись новым владельцем.

Согласно данным испанского портала Marca, близкий друг нынешнего владельца «Валенсии» Питера Лима наследный принц малайзийского султаната Джохора Тунку Исмаил Идрис высказал свое желание приобрести клуб.

«Я принц, а не бизнесмен. Деньги не мотивируют меня; слава и история мотивируют. Моя любовь к футболу ни для кого не секрет.

Я не новичок в футболе. В Малайзии я создал клуб, который прошел путь от борьбы за выживание до доминирования и чемпионство. За восемь лет я выиграл 16 трофеев. Мы самые большие в Юго-Восточной Азии и одни из самых больших в Азии», — приводит высказывание принца испанские СМИ.