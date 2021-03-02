Лондон, , 20:12 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксирован 6391 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 188 400 человек. Такие данные приводит 1 марта правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 343 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 123 296.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 5455 случаях заражения и 104 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.