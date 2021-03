Киев, , 20:09 — REGNUM Зарубежные СМИ активно освещают историю о запрете на Украине оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, причем многие подчеркивают, что атака на медиа — это результат противостояния власти во главе с Владимиром Зеленским и его главного политического оппонента в лице главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Так журналист, медиа-эксперт Анна Дианова прокомментировала заявление международной организации «Репортеры без границ», которая ранее осудила указ Зеленского о запрете телеканалов.

«Без малого месяц как власть без суда и следствия остановила вещание телеканалов ZIK, Newsone и 112, а нас все еще пичкают мистическими «секретными материалами»… За почти месяц, когда практически 1,5 тысячи человек остались без работы, а миллионам зрителей недвусмысленно указали, что у них нет права выбора и права на информацию — власть так и не предоставила доказательств обвинений», — отмечает Дианова.

По ее словам, зарубежные СМИ активно обсуждают запрет трех украинских телеканалов.

«Так, более ста крупных американских изданий, более девяноста телеканалов и десятки радиостанций рассказали об атаке власти на свободу слова в Украине, при этом ни одно СМИ не сообщило о том, на каких основаниях Зеленский прекратил вещание телеканалов. Среди них ведущие издания: Associated Press, Washington Post, ABC, Financial Times, Fox News, Reuters и другие. В частности, Associated Press цитирует слова главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука о том, что одним росчерком пера Зеленский выбросил 1,5 тыс. журналистов и других сотрудников трех телеканалов на улицу и лишил миллионы людей права на получение объективной информации». И это только США!» — привела пример журналист.

Дианова обратила внимание, что большинство иностранных СМИ подают историю с запретом телеканалов как противостояние между властью и оппозицией.

«Самое главное, что большинство иностранных СМИ подводят аудиторию к однозначному выводу, что незаконный запрет телеканалов ZIK, Newsone и 112 — это один из фронтов противостояния между властью во главе с Зеленским и его главным политическим оппонентом в лице Виктора Медведчука», — сделала вывод журналист.

«Ведь именно сейчас, когда рейтинг власти стремительно падает, а рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» стабильно растёт (рейтинг партии Медведчука на первом месте согласно последним опросам — например, «Роботизированные телесистемы дают 23,1%, в то время как у провластной «Слуги народа» 19,6%), понадобилось так срочно закрывать каналы, что не было даже времени сделать это по закону!» — возмутилась она.

Дианова подчеркнула, что такие авторитетные организации как Международная федерация журналистов и «Репортеры без границ» официально осудили указ Зеленского о запрете телеканалов.

«Международная федерация журналистов назвала акт закрытия телеканалов «внесудебным и политически мотивированным запретом» и «явной атакой на свободу прессы». Федерация призвала украинские власти «срочно отменить запрет» и «уважать право на свободу информации и выражения мнения». Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие является «произвольным» (от слова «произвол»), подчеркнув, что это действие «неприемлемо в условиях демократии». Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо выразила по факту закрытия телеканалов озабоченность свободой слова в Украине», — сообщила журналист.

Кроме того, международная организация «Репортеры без границ» открыто и публично осудила указ Зеленского о запрете «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Мы порицаем эскалацию информационной войны. Это нарушение свободы слова выражает нарушения международных обязательств Украины», — подчеркнула один из руководителей организации Жанна Кавелье, глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии.

В завершение Дианова отметила, что в этом плане запуск на Украине нового телеканала «Первый независимый» — это достойный ответ власти, которая не смогла придумать ничего лучше, как дать команду СБУ потребовать от провайдеров отключить телеканал от спутника «по щучьему велению, по моему хотению».

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля власти Украины ввели санкции против владельца трех телеканалов, депутата Верховной рады Тараса Козака, что привело к блокированию вещания медиа.

1 марта стало известно, что Верховный суд Украины после ряда отказов открыл производство по делу об обжаловании указа президентаВладимира Зеленскогоо применении санкций против оппозиционных телеканалов.