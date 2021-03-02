Калифорния, , 21:00 — REGNUM Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно провели заключительное испытание космического телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом 2 марта сообщает пресс-служба NASA.

Финальная проверка проводилась в рамках подготовки к запуску на базе компании Northrop Grumman в Калифорнии.

Тесты выявили, что бортовая электроника, сам аппарат и его научные инструменты находятся в рабочем состоянии.

Специалисты также пришли к выводу, что телескоп готов к нагрузкам во время запуска и выхода на орбиту.

Напомним, что запуск телескопа запланирован на октябрь 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально в NASA планировали запустить телескоп «Джеймс Уэбб» в 2014 году. Дата запуска неоднократно сдвигалась из-за превышения бюджета и отставания от графика работ. В июле 2020 года в NASA объявили об очередном сдвиге даты запуска орбитального телескопа на октябрь 2021 года.