Москва, , 20:05 — REGNUM Введение ЕС и США персональных санкций в отношении ряда граждан РФ, среди которых главы Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и Росгвардии, в Госдуме назвали ударом «не по конкретным людям, а в целом по стране», передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

«Такие действия выходят за рамки международного права и создают дополнительные препятствия для проведения честного расследования», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Санкции он назвал очередной попыткой Запада вмешаться во внутренние дела страны, «повлиять теперь уже и на правоохранительную, судебную системы».

Евросоюз и США ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

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