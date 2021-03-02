Бухарест, , 20:03 — REGNUM Об эвакуации элитной американской школы в Бухаресте после сообщения о заложенном взрывном устройстве сообщает 2 марта Радио Румынии.

Всех находящихся в здании эвакуировали после того, как в полицию поступило письмо с требованием выкупа, в противном случае аноним пообещал взорвать школу.

На месте ЧП работают сапёры. В районе учебного заведения ограничили проезд транспортных средств. По факту шантажа возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании