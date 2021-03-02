Баку, , 20:01 — REGNUM На азербайджанской таможенной станции Беюк-Кесик при участии российских специалистов была внедрена система микропроцессорной сигнализации EBILock 950. Это стало возможным благодаря сотрудничеству ОАО «РЖД» и его подрядчика, Группы компаний 1520, с АО «Азербайджанские железные дороги», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Группы компаний 1520.

«Оборудование участков азербайджанской части железнодорожного коридора Баку — Тбилиси — Карс — важнейший проект для нас. Примененная на станции Беюк-Кесик система микропроцессорной централизации EBILock 950 обеспечивает стыкование двух систем электротяги: постоянного и переменного тока и возможность установки поездных и маневровых маршрутов по одним и тем же стрелкам для составов, работающих на разных типах тяги. Это очень удобно и существенно экономит время перевозчиков, поскольку «Грузинская железная дорога», на которую попадают грузы из Азербайджана, работает на электротяге постоянного тока, а железная дорога Азербайджана после проведенной масштабной модернизации перешла на переменный ток», — так охарактеризовал преимущества установленных систем представитель Группы компаний 1520 Павел Середа.

В пресс-службе также отметили, что пограничные районы и места стыковки различных условий эксплуатации — наиболее сложные точки для международных транспортных коридоров, развитие которых является приоритетом для любого государства. Там также напомнили, что в мае 2019 года главы ОАО «РЖД» и железнодорожных компаний Турции и Азербайджана подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок. Он предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных железнодорожных перевозок по маршруту Баку — Тбилиси — Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы. В конце января этого года АО «РЖД Логистика» и турецкий логистический оператор Pasifik Eurasia Logistics (PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.) организовали отправку первого контейнерного поезда из Турции в Россию по этому железнодорожному коридору, что позволило сократить логистические затраты и время доставки.