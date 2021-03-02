Лос-Анджелес, США, , 19:56 — REGNUM Гильдия визажистов и парикмахеров США удостоит Эдди Мёрфи почётного звания «Заслуженного мастера» (Distinguished Artisan). Об этом 2 марта сообщает портал Deadline.

Организация ежегодно вручает эту премию тем представителям кино‑ и телеиндустрии, которые достигли значительных успехов благодаря постоянному сотрудничеству со специалистами в области макияжа и парикмахерского искусства. Награда будет вручена актёру 3 апреля 2021 года во время церемонии, которая пройдёт в онлайн-формате.

Напомним, 5 марта 2021 года на потоковом сервисе Amazon Prime состоится премьера нового фильма Эдди Мёрфи «Поездка в Америку 2». Картина станет продолжением оригинального фильма «Поездка в Америку», который вышел на большие экраны в июне 1988 года.

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