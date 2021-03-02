Москва, , 21:39 — REGNUM В число основных причин рекордного роста индекса свободных денег в России в январе 2021 года входит выплата премий и «тринадцатых» зарплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Комментируя информацию о том, что в январе в России рекордно, на 82%, вырос индекс свободных денег — показатель превышения доходов над расходами, экономист указал на то, что декабрь традиционно является месяцев выплат годовых премий, что не могло не сказаться на структуре доходов населения.

«Поэтому мы и видим резкое искажение в структуре доходов в эти два месяца. Вообще некорректно сравнивать декабрь и январь, корректно сравнивать с аналогичным показателем прошлого года, вероятно тогда мы бы не увидели таких серьезных скачков», — сказал Манкевич.

Вместе с тем, экономист заявил о том, что общество начало переходить к сберегательной модели потребления. Высокая экономическая неопределенность заставляет людей экономить и формировать «подушку безопасности», а действующие в большинстве регионов санитарно-эпидемиологические ограничения также сужают возможности тратить деньги.

«Этот новый год большинство россиян встретили со своими семьями, сократили поездки и другие. Как минимум, за границей отметили новый год немногие. ЦБ и Минфин вместе так долго боролись за рост финансовой грамотности населения, а, оказывается, жизнь стала лучшим учителем», — заявил глава РАСПП.

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