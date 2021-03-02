Гонконг, Китай, , 19:53 — REGNUM Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь высказала предупреждение правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП), потребовав немедленного прекращения политических манипуляций по вопросам, связанным с Гонконгом (Сянганом). Об этом 2 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что сянганская полиция предъявила обвинения лицам, причастным в подрыве в автономии государственной власти КНР.

Чжу Фэнлянь подчеркнула, что высказывания администрации ДПП в очередной раз раскрывают истинные цели сепаратистского режима на Тайване, который стремится ввергнуть Сянган в хаос, лицемерно прикрываясь правами и свободами человека.

Администрация Специального автономного района (САР) Сянган продолжит привлечение правонарушителей к ответственности.