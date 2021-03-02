Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Строительство «космического отеля» Voyager Station начнется в 2025 году, сообщает 2 марта Today24 News со ссылкой на представителей разработавшей проект корпорации Orbital Assembly Corporation (OAC).

Представители OAC сообщили, что отель будет находиться на околоземной орбите, и его можно будет посетить уже в 2027 году.

Гости отеля смогут пользоваться услугами ресторана, кинотеатра и спа-салона. Также известно, что космическое помещение рассчитано на 400 человек.

Планируется, что отель станет орбитальной станцией в форме кольца, которая будет вращаться для создания искусственной гравитации внутри. Станция будет состоять из капсул для размещения туристов. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Европейское космическое агентство (ESA) смогут приобрести часть капсул.

Всего проект подразумевает 24 жилых модуля, каждый длиной в 20 метров, а шириной в 12 метров.

Цена строительства станции или цена за ночь проживания в космосе пока что неизвестны. Только отмечается, что появление многоразовых ракет-носителей SpaceX помогло снизить цену на строительство благодаря тому, что стоимость запуска 1 кг в космос снизилась с $8000 до $2000.