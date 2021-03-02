Нижний Новгород, , 19:53 — REGNUM Одним из подозреваемых в убийстве четырех человек в Нижегородской области стал 26-летний гражданин Узбекистана. Предположительно, он был знаком с жертвами, так как какое-то время работал у них подсобным рабочим и помогал в строительстве дома. Об этом 2 марта сообщили нижегородские СМИ.

Подозреваемый имел разрешение на трудовую деятельность в России. Он был подсобным рабочим, сначала помогал отстроить дом, а позже занялся другой работой по хозяйству.

«Этот парень работал на приусадебном участке, помогал выращивать цветы. У них [жертв] вообще было много работников, он один из них», — рассказали NN.ru знакомые пострадавшей семьи.

По версии следствия, подозреваемый мог совершить нападение из корыстных побуждений.

«[Подозреваемый] напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», — предполагают в Следственном комитете.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин прокомментировал ИА REGNUM ЧП в Нижегородской области.

«Пока идёт следствие, никаких доказательств, что виновен мигрант или виновен он один не видно. Даже обвинения, как я понимаю, не предъявлены ещё. Но тема мигрантской преступности уже активно раскручивается желтоватыми СМИ и жёлтыми «экспертами», — сказал Абашин.

Ученый считает, что для объективной оценки ситуации с правонарушениями, совершенными трудовыми мигрантами, нужно учитывать статистику.

«Если смотреть на общую ситуацию, то да преступления мигранты совершают, и опасные. Но в общей преступности они занимают очень скромную долю 2% — 3%, в том числе и по тяжким преступлениям. Вместе с тем мигрантскую тему всегда легко и выгодно раскручивать, «хайповать», потому что легко обвинять в своих бедах не себя и «своих», а воображаемого «другого», — отметил Сергей Абашин.

ИА REGNUM напоминает, что 28 февраля в доме, расположенном в поселке Кудьма (Нижегородская область) были обнаружены убитыми пятилетний мальчик, его мать, дедушка и бабушка. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.

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