Шанхай, Китай, , 19:52 — REGNUM Крупнейший в мире планетарий, расположенный в шанхайском районе Пудун, начнет работу в тестовом режиме в июне текущего года. Об этом 2 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что планетарий является филиалом Шанхайского научно-технологического музея, а строительная площадка раскинулась на площади в 38 тыс. кв. м.

Планетарий включает главное и ряд вспомогательных зданий и помещений, в том числе две обсерватории и исследовательский центр для молодежи. Выставочная площадь составит 12,5 тыс. кв. м. Формирующаяся экспозиция включает около 70 метеоритов происхождением с Луны, Марса и Весты, а также более 120 коллекций артефактов, среди которых оригинальные работы Ньютона, Галилея, Кеплера и других ученых.

Сообщается, что для улучшения просветительской деятельности планетарий будет использовать самые современные и передовые обучающие технологии.