Пекин, , 19:50 — REGNUM На протяжении одиннадцати лет Китай сохраняет лидерство в сфере промышленного производства, а общий вклад страны в мировой выпуск промышленной продукции приближается к 30%. Об этом 2 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные Министерством промышленности и информатизации КНР.

Министр Сяо Яцин в связи с этим отметил, что общая добавленная стоимость за последние пять лет в китайской промышленности выросла с 23,5 млрд юаней (около 3,6 трлн долларов) до 31,3 трлн юаней. Во время XIII пятилетки (2016−2020 гг.) среднее увеличение данного показателя в высокотехнологичном секторе превысило 10%, что почти на 5% больше средних темпов роста совокупного объема промышленного производства страны.

Отмечается, что опережающими темпами растут сферы услуг в области программного обеспечения. Добавленная стоимость в этом секторе увеличилась с 1,8 до 3,8 трлн юаней, а их доля в ВВП страны — с 2,5% до 3,7%. Уровень проникновения широкополосного Интернета по состоянию на конец 2020 года в КНР достиг 96%. Быстрыми темпами развивается система связи формата 5G.