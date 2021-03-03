Мария Выбойщик,
3 марта 2021, 17:00 — REGNUM
«Чувствовалось, что в городе что-то назревает. Мало народа на торговых точках, где торговали одни женщины. К вечеру город опустел. Ощущалась напряжённость».
6 марта 2021 года исполняется 25 лет со дня одного из трагических эпизодов Первой чеченской войны — так называемых мартовских событий 1996 г., когда боевики совершили нападение на Грозный.
По официальным данным, в ходе этих событий погибли 70 российских солдат и офицеров, 259 получили ранения. О мартовских событиях немало рассказано, в интернете можно найти видео‑ и фотоматериалы. С того времени прошла четверть века, но каждый год случившееся там отзывается в душе болью за тех, кто погиб, и гордостью — за тех, кто мужественно сражался, не бросил своих товарищей.
И горечь тоже пропитывает эти воспоминания…
Война против чеченских сепаратистов (1994 — 1996 гг.) — это гражданская война, ведь она проходила в границах России. Формально в ней сражались две силы — те, что стояли за целостность страны, и сепаратисты — вооружённые сторонники Ичкерии.
В то же время война в Чечне была частью войны против России западных спонсоров боевиков, добивавшихся дальнейшего развала страны — наследницы СССР.
Особенностью войны в Чечне было то, что боевые действия велись в населённых пунктах — городах, посёлках, сёлах. В одном из интервью замкомандующего 8-м армейским корпусом Виктор Скопенко рассказывает, что бой в городе — самый тяжёлый бой.
Нужно, отмечает офицер, думать о том, чтобы не поразить своих же людей. Кроме того, очень тяжело определить координаты точки, из которой ведётся миномётный огонь — с дальности пять километров или с дальности 400 метров.
Как рассказал в книге Антона Николаева и Марины Пентюховой «В Грозном идёт «дождь» командир сводного отряда СОБР Виктор Вичужанин, «в городе, чтобы атаковать противника, нужен пятикратный перевес».
Одно дело — уничтожать врага, который находится по ту сторону линии фронта, другое — вылавливать его в жилых районах, «растворившегося» среди мирных граждан.
Эта война была сочетанием классических боевых действий с борьбой с бандитами, подобно той, которую вела милиция после Великой Отечественной войны. Другое дело, что чеченские боевики, включая наёмников, были хорошо вооружены и профессионально подготовлены. Кроме того, как отмечает Скопенко, им «было, что защищать».
Важно и то, что боевикам в Чечне и, как говорят, стены помогали: у них были надёжные тылы, они уходили в горы, чтобы затем, в один «прекрасный» день, организованно атаковать презираемых ими русских, непрошенных гостей, какими они считали федеральные войска и спецназ.
Именно поэтому в Первой чеченской войне, помимо армейцев, важную роль играли бойцы спецназа — офицеры СОБРа, ОМОНа, спецназа ФСБ.
Из рядов бойцов СОБРа в Чечню отправляли только офицеров: формировались сводные отряды, которые отправлялись в 45-дневную командировку. Затем, через 45 дней, их сменяли новые сводные отряды.
К моменту мартовских событий 1996 года Первая чеченская война шла уже год и два месяца (начало — декабрь 1994 г.). К этому моменту считалось, что Грозный очищен от боевиков, их командование скрывалось в горах.
Армейские силы располагались за чертой города — в пунктах временной дислокации (в аэропортах «Северный» и «Ханкала»).
По границам чеченской столицы располагались блокпосты — охраняемые федеральными силами точки, за которыми находилась территория, где дороги могли быть заминированы — неконтролируемая территория. В Грозном находились только подразделения Внутренних войск, сводный отряд СОБР, ОМОН и чеченская милиция.
Боевики, несмотря на такой расклад сил, вовсе не были уничтожены, а просто «осели». Как отмечает Вичужанин, Чечне присуща тейповость.
СОБР и ОМОН проводили в Грозном ежедневные зачистки, изымали оружие, сопровождали войсковые колонны, уходящие на переформирование. В задачу спецназа также входила ликвидация полевых командиров.
Словом, мартовская атака боевиков на Грозный (так называемая операция «Возмездие») легла целиком на СОБР и ОМОН, охранявших город. Это был взрыв изнутри. Эти события принято отсчитывать с 6 марта 1996 года, когда боевики «вошли в Грозный с нескольких направлений».
Между тем СОБРы считают началом мартовских событий подрыв БТР при подъезде к ГУОШ в Грозном, который произошёл 4 марта 1996 г. Как рассказал Валерий Садовиков (Уфимский СОБР), после подрыва начался обстрел.
Садовиков и Измайлов доползли до БТРа, где в это время их товарищи вытаскивали водителя — ему оторвало одну ногу, вторая была перебита, также у него произошёл перелом основания черепа. Ещё одного офицера, Ильшата Галимова, выбросило с БТР в канализационный колодец, он получил компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника.
По словам Измайлова, потери 4 марта были большие, было много раненых — он видел их в госпитале.
Как рассказал Алексей Комышев (Удмуртский СОБР), фугас боевики заложили в большую лужу перед ГУОШ.
Сергей Горлов (Мордовский СОБР) добавил, что сразу после подрыва БТР начался обстрел со стороны жилого сектора.
Олег Шальнов (Екатеринбургский СОБР) отмечает, что у него и у его товарищей было ощущение, что «в городе что-то назревает».
Об этом ранее рассказывали ИА REGNUM и Антон Николаев (Челябинский СОБР). Во время патрулирования, в котором он участвовал, 1 марта были обнаружены лёжки снайперов. Позже, уже после войны, выяснилось, что в Грозном было полно боевиков, которые прятались в частном секторе. По словам Вичужанина, «многие частные дома чеченцев были превращены в крепости».
Вичужанин отмечает, что, по его оценке, мартовские события начались даже не 4 марта, а 2 марта — когда в городе резко возросла интенсивность обстрелов. Он добавил, что «разведка каждый раз предупреждала о подготовке штурма».
Утром 6 марта в ГУОШе проходило ежедневное совещание, на которое съезжались все подразделения СОБР. Им ещё не было известно, что в ночь с 5 на 6 марта произошло нападение боевиков на блокпост у старого русского кладбища: бой принял ОМОН Республики Алтай.
Как рассказал Вичужанин, остальные подразделения, выехавшие на совещание в ГУОШ, не знали, что этой ночью весь центр Грозного уже был блокирован боевиками.
И когда командование совещалось, пришла информация, что Пермский СОБР попал в засаду на 7-м блокпосту.
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