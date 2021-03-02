Москва, , 19:46 — REGNUM Потребление электроэнергии в России в феврале 2021 года увеличилось по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщил 2 марта заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

«По оперативным данным, потребление электроэнергии в России в феврале составило 96,67 млрд кВт⋅ч», — приводит его слова ТАСС.

Замминистра отметил, что это «на 2,2% превышает показатель за февраль 2020 года, даже с учётом того, что прошлый год был високосным».

По данным Центрального диспетчерского управления, выработка электроэнергии в России в феврале выросла на 3,3% в годовом выражении и составила 98,8 млрд кВт⋅ч.