Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Разработчики популярной онлайн-игры Among Us объяснили, почему игроков стало часто «выкидывать» из лобби (место для поиска партнёров по игре). Публикацию студия InnerSloth разместила 2 марта на своей Twitter-странице.

Создатели игры написали, что они знают о проблеме и извинились перед геймерами. Разработчики пояснили, что дело в перегруженности серверов и добавили, что они попытаются исправить ситуацию «как можно скорее».

https://twitter.com/InnerslothDevs/status/1366771221799575552

В январе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Among Us установила рекорд продаж на платформе Nintendo Switch. Стало известно, что только за полмесяца после релиза (состоялся 15 декабря 2020 года) было продано 3,2 млн копий игры.

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