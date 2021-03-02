Пекин, , 19:43 — REGNUM В рамках программы неотложной помощи в целях восстановления экономики после эпидемии коронавирусной инфекции Новый банк развития (НБР) БРИКС выделил Китаю кредит в размере 7 млрд юаней (около 1,08 млрд долларов). Об этом 2 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление банка.

Отмечается, что Китай получает от НБР уже второй кредит, связанный с противодействием вспышке болезни; предыдущий подобный кредит объемом также в 7 млрд юаней был выделен в 2020 году. Соответствующие средства предназначены для поддержки производственного сектора и стабилизацию занятости, что сыграет важную роль в повышении устойчивости экономики КНР.

Напомним, что на пике пандемии, в апреле прошлого года, НБР создал механизм выделения странам-участницам ссуд для борьбы с коронавирусом. Банк был учрежден странами БРИКС в 2014 году в целях финансирования инфраструктурных проектов. Официально начал работу 21 июля 2015 года. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае.