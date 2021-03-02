2 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Предвыборное скоморошничанье в разгаре: четвертое за два года голосование состоится 23 марта. Сонмище взрослых людей в четвертый раз подвергает страну испытанию пустыми обещаниями и кривлянью соискателей публичной «лайкабельности».

Авигдор Эскин, , 20:01 — REGNUM Посмотришь на трезвую голову и изумишься: зачем? Шестнадцать лет правления Биньямина Нетаньяху войдут в историю как хрестоматийный образец фронтального успеха. Уровень насилия со стороны врага внутри страны приблизился к нулю, по экономическим показателям на душу населения Израиль обогнал Англию и Францию. Успехи по сдерживанию иранской агрессии колоссальные, но, что еще важнее, арабский мир становится для Израиля дружественным фактором. Нетаньяху сумел продержаться без потерь в ходе восьмилетнего штурма со стороны Барака Хуссейна Обамы и обеспечил небывалый прорыв в годы правления Дональда Трампа. В то же время он вывел отношения с Россией на завидный уровень доверия благодаря своей многолетней дружбе с президентом Путиным и нескрываемой расположенности к страницам славы в истории России и СССР.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

В воздухе повисает вопрос: кто из мировых лидеров может сравниться с ним в государственной удали и успешности?

Тем не менее уже четвертый раз за два года в стране проводится всеобщее голосование, и тьма тьмущая народу «хочет перемен». Почему и чего они хотят? Просто «хочется перемен». Отсюда звенящий вопрос: какие блага и льготы от всеобщего голосования?

Масса темная, масса неразумная. Еще два года назад народное скопище решило отправить в нашу Думу тридцать пять депутатов от «Ликуда» (Нетаньяху) и тридцать пять молодцев от партии «Кахол Лаван» (Биньямин Ганц). Приблизительно такие же результаты принесли еще два ристалища. А тут главная оппозиционная «Кахол Лаван» сдулась настолько, что, по некоторым опросам, вовсе не пройдет в Кнессет.

Казалось бы, клокочущие оппоненты Нетаньяху — как лилипуты пред Гулливером. У них в арсенале доводов токмо «личная неприязнь», то есть зависть, и — начавшийся судебный процесс, коему длиться еще лет восемь или десять. Справедливости ради добавим, что Нетаньяху поддался вселенской истерике по ковиду, но его оппоненты — еще пущие вирусники. Не им разводить тут критику. Да и наряду с безумием карантинов израильский премьер продемонстрировал чудеса мобилизации и эффективности, когда вывел страну на первое место в мире по проценту получивших прививку. Если удушение карантинами и масками вызывает естественный протест, то прививка от коварной болезни — дело разумное и необходимое.

Мы наблюдали этот феномен в Великобритании, когда в июле 1945-го Черчилль проиграл на выборах после того, как вписал самые славные страницы в английской истории. Иронично, но именно он говаривал, что демократия дурна, но иные формы правления еще лише. Своим примером заставил усомниться в собственных крылатых словесах.

Однако из вышесказанного не следует, что следующее правительство возглавит кто-то другой. Придется взглянуть на вырисовывающуюся картину пропорционального партийного сидения в следующем Кнессете согласно опросам.

Ведущей силой остается «Ликуд», набирая около тридцати мандатов из ста двадцати. После него центристская партия «Еш Атид» во главе с бывшим телеведущим Яиром Лапидом — около двадцати. За ним следует свежеотколовшийся от «Ликуда» Гидон Саар, имеющий сказать только одно: «Не хотим Нетаньяху». Он претендует на 11−12 мест. Приблизительно такой же результат ожидается от правой традиционалистской партии «Емина». Арабский список — девять мандатов, две религиозные партии — 16 вместе. Русская партия Либермана и остатки партии «Авода» (правившей 29 первых лет Израиля) — по шесть мест. Правая партия религиозных сионистов берет, предположительно, пять, а ультралиберальная МЕРЕЦ и недавно могущественная «Кахол Лаван» — по четыре.

Все приведенные цифры зыбки и переменчивы, но при спокойной амплитуде колебания Нетаньяху близок к тому, чтобы сформировать устойчивое правительство с правыми и религиозными партнерами. А вот у его оппонентов во главе с Лапидом и Сааром — не получается. Правительственная коалиция с арабским списком не стоит на повестке дня. Да и ожидаемый синдром «лебедя, рака да щуки» не минует их. Отметим, что в вопросах безопасности и внешней политики Саар, Лапид и Либерман мало чем отличаются от Нетаньяху. Это выставленные из класса ученики, а не завуч.

В случае промаха Нетаньяху в формировании следующего правительства со своими естественными партнерам нельзя исключать нового варианта «национального единства» с ним во главе. В этом случае придется уступить непропорционально много министерских портфелей партии Лапида, например, что создаст внутрикоалиционный дискомфорт.

В любом случае возможность ухода Нетаньяху с поста премьер-министра невелика. Порассуждав и высказав предположения, спросим: а зачем это все?