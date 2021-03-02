Белград, , 19:33 — REGNUM Цель визита Мирослава Лайчака в Приштину 1 и 2 марта — оказать давление на Альбина Курти, который по итогам внеочередных выборов в сепаратистском Косово получил большинство голосов и может вернуться на пост премьер-министра. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Напомним, что спецпредставитель ЕС в переговорах сербских властей с косовскими сепаратистами Мирослав Лайчак во время двухдневного визита в Приштину встретился с кандидатом на пост премьер-министра сепаратистского Косово Альбином Курти и исполняющей обязанности президента Косово Вьосой Османи. После встречи с Османи Лайчак заявил журналистам, что его собеседники в Приштине согласились о том, что диалог с Белградом будет продолжен, и что будут дополнительно оговорены «некоторые внутренние процедуры». Тем временем Османи заявила, что «диалог должен закончится взаимным признанием, в действующих границах Косово». «О статусе Косово нечего вести переговоры», — добавила она.

По словам Гайича, Лайчак принадлежит к команде дипломатов, близких по духу предыдущей главе внешнеполитической службы ЕС Федерике Могерини.

«Во время работы Могерини переговоры по Косово и Метохии, в которых с сербской стороны участвовал Александр Вучич, а с албанской Хашим Тачи, шли по накатанной. К сожалению, посредничество Лайчака на Балканах всегда плохо заканчивалось для сербов. Он напрямую повлиял на то, чтобы сомнительные результаты референдума о выходе Черногории из состава общего с Сербией государства в 2006 году сразу же признали в Евросоюзе», — рассказал эксперт.

С другой стороны, отметил Гайич, балканское турне Лайчака, вызванное его желанием как можно скорее возобновить переговорный процесс между Белградом и Приштиной, проходит в очень деликатный для Сербии момент.

«Дело в том, что правящая Сербская прогрессивная партия сталкивается с рядом проблем, вызванных скандалами вокруг преступных группировок. В Сербии на днях происходит череда громких арестов, и в ряде СМИ публикуется информация о том, что многие задержанные тем или иным способом были связаны с представителями правящей партии», — пояснил политолог.

Эксперт напомнил, что накануне поездки в Приштину Лайчак сообщил, что он будет настаивать на реализации уже достигнутых соглашений между Белградом и Приштиной, в том числе на формировании Сообщества сербских муниципалитетов.

«Тем не менее, Вьоса Османи даже не заикнулась на счет Сообщества сербских муниципалитетов. По моему мнению, никакого сообщества не будет, так как это политически невыполнимое условие для Курти и Османи. Для них этот вопрос просто снят с повестки дня», — добавил Гайич.

По его словам, если вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов не вернется на повестку дня, у президента Сербии Александра Вучича не будет ничего, что он мог бы представить обществу как компромиссное решение. Вучич уже сделал косовским сепаратистам все возможные уступки, включая передачу контроля над распределением электроэнергии и телекоммуникациями, и теперь ему осталось только подписать соглашение о «нормализации отношений» с Приштиной, полагает Гайич.

«Но Вучичу, который сталкивается с проблемами внутри собственной партии, только этого и не хватало в данный момент. Он знает, что такой шаг взорвал бы сербскую общественность. В настоящее время, когда его организацию сотрясают внутренние конфликты, он просто не может позволить себе такую роскошь. Так что я полагаю, что Вучич попытается максимально отложить момент завершения переговоров с Приштиной», — резюмировал Стеван Гайич.