Токио, , 19:30 — REGNUM В сеть выложили новые скриншоты будущей игры Final Fantasy VII Remake Intergrade. Об этом 2 марта сообщает портал Wccftech.

Изображения демонстрируют улучшения графики и новый фоторежим. Поклонникам игры также показали скриншоты, имеющие отношение к новому эпизоду, в котором появится персонаж Юффи Кисараги.

https://twitter.com/bestfantasys/status/1366775043959709696

Напомним, Final Fantasy VII Remake Intergrade будет представлять собой улучшенную версию Final Fantasy VII Remake для консоли PlayStation 5. Ранее Square Enix сообщила, что в игру для PS5 будет добавлен эпизод с принцессой-ниндзя Юффи Кисараги из оригинальной Final Fantasy VII.

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