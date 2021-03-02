Курган, , 19:29 — REGNUM В Кургане ряд предпринимателей спекулирует муниципальной землёй. Губернатор Зауралья Вадим Шумков пытается пресечь порочную практику. Об этом он сообщил в своём аккаунте сети Instagram

Screenshot Www.instagram.com/shumkov_vm/

В Кургане, по информации Шумкова, выделено под застройку более 350 участков. Есть те, кто использует городскую землю для реализации проектов и добросовестно трудится.

«Но немало таких, кто взял муниципальный участок исключительно с целью усесться на него поплотнее, да потом перепродать подороже. А так как впрямую муниципальной землей торговать нельзя, то пытаются спекулировать, продавая предприятия с оформленными на них участками, или иным путём хотят незаконно конвертировать муниципальное имущество в деньги», — заявил глава Курганской области.

Борьба со спекуляцией городской землёй началась в Кургане два года назад. Часть участков уже изъяли, часть их владельцы оперативно начали застраивать. По части работа ещё ведётся, отметил губернатор Курганской области.