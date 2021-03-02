, 19:27 — REGNUM Американское космическое агентство NASA проводит проверку одного из двигателей ракеты-носителя Falcon 9, который в прошлом месяце внезапно перестал работать во время запуска спутника. Об этом 2 марта сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

В прошлом месяце первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в море из-за отказа двигателя. Теперь агенству необходимо решить данную проблему, потому что этот вопрос касается предстоящего полета экипажа на МКС, который запланирован на апрель.

Известно, что двигатель Merlin ракеты Falcon 9 перестал работать 15 февраля из-за образовавшейся дыры в крышке двигателя. В связи с этим в отверстие попал раскаленный газ, что привело к полному отказу двигателя. Ракете все же удалось вывести на орбиту спутник SpaceX Starlink, а вот посадка завершилась неудачно. Ракета потеряла необходимую тягу и не смогла приземлиться на беспилотную баржу в Атлантическом океане.

В NASA также предоставили новую информацию касательно планов агенства.

Сообщается, что NASA готово заключить контракт с российским космическим агенством «Роскосмос» касательно дополнительных мест на ракете «Союз».

Отмечается, что NASA возможно предоставит российским космонавтам места на Boeing и SpaceX в обмен на места на «Союзе».