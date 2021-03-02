Володарский район, Нижегородская область, , 19:24 — REGNUM Скоростной поезд «Сапсан» сбил 58-летнюю женщину около станции «Пушкино» в Володарском районе Нижегородской области. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства погибшая слушала музыку в наушниках и не слышала поезд.

В управлении на транспорте СК утверждают, что «пешеходной переход оборудован светофором и звуковым оповещением о приближении поезда, и обе системы были исправны».

»Несмотря на исправную работу звуковой и световой сигнализаций на переходе и подаваемые поездом сигналы большой громкости, смертельное травмирование стало возможным ввиду использования погибшей наушников с включенной музыкой, в результате чего она не слышала приближающийся локомотив. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось».