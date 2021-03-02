Кочабамба, Боливия, , 19:24 — REGNUM О гибели 21 человека в горах в Боливии пишет 2 марта Los Tiempos.

По данным местной полиции, автобус совался с 70 метров в ущелье, следуя из города Кочабамба. Выживших при падении автобуса госпитализировали.

Всего в транспортном средстве находились 45 человек, поэтому не исключён рост числа погибших. Проводятся поисково-спасательные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в результате падения автобуса в горах Боливии погибли 12 человек.

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