Киев, , 19:20 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинские врачи массово отказываются от получения прививок против коронавируса завезенной в страну индийской вакциной Covishield.

Об этом он заявил на заседании согласительного совета Рады, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Порошенко, извинившись, процитировал «непарламентское выражение», по его словам прозвучавшее из уст врача, с которым он общался в Прикарпатье Украины и который пребывает в отчаянии:

«Потому что говно привезли. И на сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности», — заявил он.

Экс-президент заявил, что в Прикарпатье (Ивано-Франковская область) сейчас критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, поскольку «новые штаммы распространились из-за незакрытого в новогодние каникулы Буковеля (главный горнолыжный курорт Украины, где в начале января несколько дней отдыхал президент Зеленский — ред.)».«Потому что кое-кто никак не нажрется и никак не отдохнет», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что 25 февраля прививки против коронавируса препаратом Covishield начали делать во всех областях Украины. На 1 марта было привито почти 5 тыс. человек, власти страны утверждают, что случаев серьезных осложнений ни у кого не нет.

2 марта этой же вакциной привился президент Зеленский, который заявил, что бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, «которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан».