Минск, , 19:18 — REGNUM Александр Лукашенко 26 февраля подписал указ №63 «О В. А. Лукашенко», освободив своего старшего сына Виктора Лукашенко от должности помощника президента в связи с избранием президентом Национального олимпийского комитета. В тот же день, 26 февраля, эту должность оставил Александр Лукашенко.

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«В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь освободить Лукашенко Виктора Александровича от должности помощника Президента Республики Беларусь по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь)», — сказано в президентском указе, опубликованном 2 марта на Национальном правовом интернет-портале.

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